Dringende brief van Nederlandse Gymnastiek Unie: 'Turnvereniging moet gered worden'

GROOTEBROEK - De directrice van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) Marieke van der Plas heeft een prangende brief gestuurd naar de gemeente Stede Broec. Zij vraagt de gemeente om samen over het voortbestaan van de Turnvereniging in Grootebroek te praten.

De Gymnastiek en Turnvereniging Stede Broec (GTS) verkeert in zwaar weer omdat ze vanaf juni weg moeten uit hun huidige locatie. Een nieuw pand is gevonden maar dit moet voor veel geld worden verbouwd. De vereniging kan dit niet betalen. Ze hebben de gemeente daarom gevraagd om een eenmalige subsidie. Als ze deze niet krijgen, moeten ze definitief sluiten en staan de 400 leden op straat.

Sporten binnen 'uw gemeente'

Inmiddels heeft ook de KNGU lucht gekregen van de situatie en een dringende brief gestuurd naar de gemeente. Hierin vragen ze nogmaals aandacht te besteden aan de toekomst van de vereniging. "Ze zetten zich iedere dag met veel vrijwilligers in voor uw gemeente", leest de brief van Van der Plas.

Lees ook: Ook ouders 'bemoeien' zich met voortbestaan turnvereniging

De directrice vervolgt haar brief om de gemeente te wijzen op het feit dat de vereniging op een kruispunt staat van wel of niet voortbestaan en dat deze ernstig wordt bedreigd. "Het is een zeer zorgelijke situatie, want jong en oud dreigen hun mogelijkheid in uw gemeente te kunnen sporten kwijt te raken."

Verantwoordelijkheid delen

De brief lijkt geen vingers te wijzen naar wie het probleem moet oplossen, maar juist te opperen om samen het gesprek aan te gaan om het opheffen te voorkomen. "De KNGU pakt de verantwoordelijkheid. Hopelijk kunnen we ook rekenen op die van u. Wij zijn bereid daarover van gedachten te wisselen", eindigt de brief.

Bekijk de reportage die NH Nieuws maakte over het lot van de vereniging: