Binnenkant auto in de brand in Beverwijk: politie zoekt getuigen

BEVERWIJK - Een auto die geparkeerd stond aan de Luxemburglaan in Beverwijk is gisteravond in vlammen opgegaan. Opmerkelijk is dat de brand alleen binnenin de auto woedde. De politie zoekt getuigen.

De brand brak rond 23.15 uur uit. De vlammen konden geen weg naar buiten vinden, waardoor de buitenkant van de wagen nog redelijk in tact is. De binnenkant moest het ontgelden. Op de foto is goed te zien hoe de stoelen zijn weggesmolten.

Een getuige heeft één persoon bij de brandende auto zien staan. Deze persoon is in de richting van Heemskerk gevlucht. Hij of zij droeg een donkerkleurige hoodie. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen.