Keukenbrand in appartement Alkmaar

ALKMAAR - In een appartement aan het Arkplein in Alkmaar is gisteravond een brand geweest. Het ging om een brand in de keuken van de woning. De oorzaak van de brand is onduidelijk.

De brand brak rond 23.00 uur uit. Dit zorgde voor veel rookontwikkeling in het trappenhuis van het pand.

Ooggetuigen zagen, nadat het vuur was geblust, dat de woning veel schade heeft opgelopen.