Poging tot doodslag: automobilist rijdt met opzet motorrijder aan

ANKEVEEN - Een 29-jarige automobilist uit Weesp is gisteren aangehouden nadat hij opzettelijk een motorrijder aan reed. De bizarre actie was een vervolg van een verkeersconflict op de Loodijk in Ankeveen.

Iets voor zessen reed een 51-jarige motorrijder over de Loodijk, waar hij merkte dat een auto op wel heel korte afstand achter hem reed. De motorrijder gebaarde naar de automobilist dat hij afstand moest bewaren, zonder gevolg.



Ten val

Toen de motorrijder even later naast de auto reed en de bestuurder opnieuw gebaarde afstand te houden, reed de automobilist kennelijk opzettelijk tegen de motorrijder aan, die hierdoor ten val kwam.

De automobilist reed door zonder zich naar de motorrijder om te kijken, maar omstanders bekommerden zich om hem en belden 112. Dankzij deze alerte getuigen kon de man even later in zijn woning in Weesp worden aangehouden.

Doodslag

De motorrijder heeft aangifte gedaan van poging doodslag. Hoewel de motorrijder ten val is gekomen leek hij vooralsnog geen noemenswaardig letsel te hebben overgehouden aan het voorval.