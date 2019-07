Man (54) overleden na crash in sloot langs N201

AMSTELVEEN - Een 54-jarige man die vanochtend met zijn bestelbusje van de weg raakte op de N201 is overleden. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 6.45 uur ter hoogte van de Noorddammerweg. Het is nog niet duidelijk waardoor de man van de weg raakte.

De bestelwagen met aanhanger belandde op zijn zijkant in de sloot. De brandweer moest eraan te pas komen om het slachtoffer te bevrijden en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Naar het ziekenhuis

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie doet onderzoek naar het verkeersongeval en roept getuigen op zich te melden. Ook mogelijk beeldmateriaal van een dashcam kan helpen in het onderzoek.