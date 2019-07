Bestuurder belandt met bestelbus in de sloot en raakt gewond

AMSTELVEEN - Een bestuurder is vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de N201 in Amstelveen. Hij reed met zijn bestelbus met aanhanger de sloot in.

Het ongeluk gebeurde rond 06.45 uur. De brandweer moest eraan te pas komen om het slachtoffer te bevrijden en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is het busje rechtdoor gereden in de bocht.