Linda Roossien in afwachting van het vonnis tegen Sjonnie W.: "Waarom moest mijn zus dood?"

AMSTERDAM - Het is druilerig weer en koud voor de tijd van het jaar als op een ochtend in april 2003 een voorbijganger aan de Uitdammerdijk in Amsterdam een gruwelijke vondst doet. Op de keien naast het water ligt het ontzielde lichaam van een jonge vrouw. Bloot, in foetushouding en zwaar toegetakeld. Het blijkt het lichaam van de 26-jarige Monique Roossien.

De politie tast jarenlang in het duister. Wie heeft Monique vermoord en waarom? De 26-jarige vrouw werkte sinds een paar maanden als prostituee achter het station Amsterdam Centraal. Werd zij vermoord door haar pooier of door een ex-vriendje? De politie houdt het op een uit de hand gelopen drugsdeal. Haar familie, haar vader en haar zus moeten uit Sappemeer in Groningen komen om haar te identificeren.

De grond zakte onder me vandaan

Linda Roossien vertelt: "Ze heeft een schedelbreuk opgelopen en een gebroken kaak. Haar gezicht was helemaal blauw-paars. De grond zakte letterlijk onder me vandaan, zo vreselijk was het."

Lees ook: Strafzaak MH17 volgend jaar in zwaarbeveiligde rechtbank Schiphol

Monique Roossien wordt geboren op 12 juni 1976 als jongste dochter in een gezin van drie. Het is geen rozengeur en maneschijn bij hun thuis. Hun ouders scheiden als Monique drie jaar is en met haar twee zussen moet zij bij haar alcoholistische moeder wonen. Voor de kinderen is dit een ramp. Ze worden ernstig verwaarloosd, geslagen en vernederd. Als hun moeder zelfmoord pleegt, vertrekken de kinderen naar hun vader. Daar begint het leven er wat lichter uit te zien.

Een supermooie meid

Haar zus Linda herinnert zich die tijd nog goed: "Monique had heel veel vriendinnen, ik vond haar een supermooie meid. Sprankelende ogen. Ze deed het op school erg goed, heeft haar opleiding afgemaakt en heeft altijd werk gehad."

Maar toch gaat het, onder invloed van een fout vriendje, op een gegeven moment helemaal mis met Monique. Ze begint heroïne te gebruiken en komt regelmatig met de politie in aanraking. Om aan geld te komen gaat ze aan de slag als straatprostituee. Eerst in Groningen, maar later verhuist ze naar Amsterdam. Daar woont ze maar vijf maanden. Zus Linda vertelt: "Dat je het leven in Amsterdam al zo snel met de dood moet bekopen, dat gaat toch helemaal nergens over. Had 'ie gedacht dat we er niet achter zouden komen, dat ze misschien wel geen familie meer heeft?"