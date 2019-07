Uit de kast gekomen priester Valkering ontslagen

AMSTERDAM - De uit de kast gekomen Amsterdamse priester Pierre Valkering is ontslagen als pastoor van de Vredeskerk. Eind maart bekende hij tijdens de viering van zijn 25-jarig jubileum met een boek dat hij homoseksueel is, waarna hij werd geschorst.

Parochianen van de Vredeskerk zijn gisteren door het parochiebestuur op de hoogte gesteld van het ontslag. Valkering heeft de mogelijkheid om tegen het ontslag in beroep te gaan. "Mocht hij dit doen, dan kan het beroepsproces in het kerkelijk recht (er zijn meerdere niveaus net als in de reguliere rechtspraak) meerdere maanden in beslag nemen", aldus het parochiebestuur in een brief.

Lees ook: Uit de kast gekomen priester vraagt bisschop schorsing op te heffen

Het Bisdom heeft Jan Hendriks benoemd tot tijdelijk administrator van de parochie en is daarmee waarnemend pastoor. "Totdat alle beroepsprocedures zijn afgerond, zullen wij een beroep moeten blijven doen op de vele voorgangers die ons sinds april helpen om de vieringen in het weekend en door de week door te kunnen laten gaan."

Lees ook: Bisschop wil dat Amsterdamse homopastoor functie neerlegt en 'gaat bezinnen'

Volgens het parochiebestuur heeft de onduidelijkheid van de situatie rond Valkering bij veel parochianen tot onrust geleid. "Deze situatie is en blijft lastig voor onze parochie die, totdat alle uitspraken hebben plaatsgevonden, geen vaste pastoor mag hebben."

De parochie wil niet ingaan op het ontslag van Valkerin