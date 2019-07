Inwoners en ondernemers willen kritische evaluatie van Ironman

HOORN - De wegafsluitingen voor sportevenement Ironman kwamen voor veel West-Friezen afgelopen weekend rauw op hun dak. Inwoners en ondernemers roepen daarom de gemeenteraad van Hoorn op tot een uitgebreide en kritische evaluatie van het evenement.

"Velen waren niet geïnformeerd over het evenement en de afsluiting van de binnenstad", zo schrijft Hans Stuijfbergen, directeur van het Museum van de 20e eeuw in de oproep op Facebook. Via social media kwamen veel klachten over de gebrekkige communicatie rondom het grote evenement.

Klachten

Zo konden bewoners van 't Jeudje hun parkeergarage niet in of uit en konden ondernemers en bezorgdiensten hun werk niet goed doen. Ook langdurig geluidsoverlast bij de finish op de Roode Steen, is één van de klachten die in de oproep zijn opgesomd.

Lees ook: Frustratie om wegafzetting sportevenement Ironman: "We zitten gewoon op een eiland"

Vlak voor het weekend trokkenen omwonenden van de dorpen Wijdenes, Schellinkhout en Oosterleek al aan de bel. Horeca-ondernemer Klaas Vis kreeg toen van de gemeente een brief waarin de afsluitingen werden aangekondigd. De brief die vanuit de organisatie van Ironman verzonden was, bleek niet aangekomen te zijn bij inwoners met een nee/nee-sticker op de brievenbus. "Het was een drama om hier het dorp uit te komen zondag. Sommigen deden er een uur over. Het was een groot infarct voor heel West-Friesland", aldus Vis.

'Evaluatie noodzakelijk'

Een uitgebreide en kritische evaluatie is volgens Stuijfbergen dus noodzakelijk. "Zeker omdat er door de Gemeente Hoorn ook minstens 50.000 euro gemeenschapsgeld in gestopt is en er plannen voor meer edities van Iron Man zijn."

In de oproep benadrukt hij dat veel inwoners en ondernemers zeer betrokken zijn bij de stad en welwillend om mee te denken: "Zij zijn ook bereid om overlast, mits te overzien en gecommuniceerd, te accepteren."

De gemeente Hoorn bevestigt dat er veel vragen, opmerkingen en klachten zijn binnengekomen over de bereikbaarheid van de binnenstad. "Er was vooral onduidelijkheid over de tijden en momenten van afzettingen tijdens de wedstrijden. We gaan met de organisatie om tafel om lering te trekken uit dit weekend."