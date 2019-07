Beverwijkers geschrokken van gewelddadige ontvoering: "Je denkt dat dit een veilige buurt is"

BEVERWIJK - Bewoners van de Melis Stokelaan zijn geschrokken nadat gisteravond een gewelddadige ontvoering voor hun deur plaatsvond. Een 37-jarige man werd door meerdere daders in een bestelbus gesleurd. Bovendien zouden er in de wijk schoten zijn gehoord. De politie wist na een korte achtervolging vier verdachten aan te houden.

"Ik werd wakker van een politiehelikopter", verklaart een vrouw die om de hoek woont van waar het incident gebeurde. "Op mijn telefoon zag ik allerlei berichten voorbijkomen, dat er geschoten zou zijn en iemand ontvoerd. Ik schrok me rot en ben voor de zekerheid maar binnen gebleven."

De ontvoering is voor haar onverwacht. "Er gebeurt hier eigenlijk nooit iets. Je denkt ook dat dit een veilige buurt is, deze incidenten wil je helemaal niet horen."

Lees ook: Beverwijker (37) werd na brute ontvoering uit rijdende bus gegooid: vier verdachten aangehouden

Bij de aanhouding van de vier verdachten is volgens ooggetuigen minstens een wapen gevonden. Eerder op de avond hoorden sommige bewoners al schoten. "Ik dacht eerst dat er iets bij de verbouwing verderop viel", zegt een vrouw die net haar deur binnenstapte toen ze de geluiden hoorde. "Later las ik dat het misschien geweerschoten konden zijn. Ik woon hier nog maar een jaar. Eerder werden al twee auto's in de fik gestoken, en nu deze ontvoering. Je zou bijna denken: is dit wel een goede plek om te wonen?"

Rustige wijk

Andere buurtbewoners zeggen juist dat het een rustige wijk is waar normaal gesproken geen gekke dingen gebeuren. Toch zijn er ook een aantal omwonenden die beweren het witte busje vaker te hebben gezien. Ook zouden er recent nog een aantal invallen zijn gedaan in een woning. De politie wil op die berichten niet reageren. "We zijn druk bezig met het onderzoek naar de verdachten en alles wat er gebeurd is", laat de woordvoerder weten.

De politie roept getuigen op zich te melden. "We hebben al veel mensen gesproken, maar als er verder getuigen zijn die iets belangrijks hebben gezien of meer weten over de verdachten, willen wij ze vragen naar ons te stappen."