VIDEO: Dit is de nieuwe Boeing van de koning

WOENSDRECHT - Nog een maandje en dan kan koning Willem-Alexander achter het stuur kruipen van zijn nieuwe Boeing 737 Business Jet. Als hij geen zin heeft om zelf te sturen, dan heeft hij de keuze uit 26 stoelen om in te zitten en zelfs een badkamer voor een verkwikkende douche. NH Nieuws stapte vandaag aan boord van het nieuwe regeringstoestel, de PH-GOV.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De gloednieuwe Boeing staat nu nog op vliegbasis Woensdrecht waar de laatste puntjes op de -i- worden gezet, voordat de kist de komende decennia dienst kan doen als regeringsvliegtuig. De thuisbasis van het toestel wordt Schiphol. De PH-GOV vervangt de Fokker 70 van de Nederlandse regering, waarvan in 2017 afscheid is genomen. In de tussentijd huurde Nederland een andere luxe Boeing.

Willem-Alexander moet de Boeing wel delen met onder andere minister-president Rutte, zijn opvolgers en andere leden van het kabinet. Het toestel wordt gevlogen door piloten van KLM. Ook de stewards en stewardessen, en het technisch onderhoud worden geleverd door KLM.

VR-bril

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf vanochtend journalisten de gelegenheid om de Boeing van binnen en buiten te bekijken. Dat deed het ministerie twee jaar terug ook bij de PH-KBX, de voormalige regerings-Fokker. Publiek mag ook komen kijken, maar was niet welkom in het vliegtuig. Voor hen was het mogelijk om met een VR-bril de PH-GOV van binnen te kijken.

Nieuwsgierig naar de binnenkant van de PH-GOV? NH Nieuws neemt je mee aan boord: