De Boeing van de koning is thuis

WOENSDRECHT - Het nieuwe regeringstoestel, de PH-GOV, is officieel overgedragen aan Nederland. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Boeing 737 BBJ (Boeing Business Jet) is de vervanger van de PH-KBX, een Fokker 70 die 21 jaar dienst heeft gedaan als regeringstoestel. Wie die 'GOV' van dichtbij wil zien, kan dat op 6 juli in Woensdrecht komen doen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De PH-GOV is gisteren bij een van de Boeingfabrieken in de Verenigde Staten overgedragen aan Nederland. Vanuit de stad Charleston is het toestel vertrokken naar Woensdrecht, waar het zojuist is geland. De komende weken wordt de Boeing geschikt gemaakt voor vliegers van KLM. KLM wordt verantwoordelijk voor de operatie van het regeringstoestel.

Naar verwachting is de Boeing vanaf begin augustus beschikbaar als regeringsvliegtuig. Naast piloten van KLM zal koning Willem-Alexander soms zelf ook achter het stuur van de 'GOV' plaatsnemen. Voorheen vloog hij ook op de Fokker 70, maar hij is omgeschoold tot Boeing-piloot. Willem-Alexander voert ook vluchten uit voor KLM als co-piloot.

Bezoek de PH-GOV

Op zaterdag 6 juli kan het publiek vanaf 10.30 uur op vliegbasis Woensdrecht naar de Boeing 737 komen kijken. Vanaf 14.00 uur vanmiddag kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via deze site. De standplaats van de PH-GOV wordt Schiphol. Naast het leveren van piloten en cabinebemanning, zal KLM ook het beheer van het toestel voor haar rekeningnemen.

