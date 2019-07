Swim to Fight Cancer: waterratten zwemmen kanker de wereld uit

MUIDEN - Er wordt druk geplonsd en getraind door de deelnemers van Swim to Fight Cancer in Muiden. Zij zwemmen in september om zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. De eerste open water training was onder leiding van de vader van Olympisch kampioen Ferry Weertman. Het zijn echte waterratten in wording.

Het was een drukte in de Vecht met tientallen volwassenen en kinderen die de uitdaging aangaan op 7 september. De organisatie is druk met voorbereidingen en belooft er een waar spektakel van te maken.

"Langs de kant verwachten we super veel mensen. We zijn bezig met een rockband die voor het Muiderslot gaat spelen en we proberen echt mooie dingen te bedenken, zodat het qua entertainment een gaaf evenement wordt", vertelt organisator Jimmy Fock.

Onderzoek loont

Op dit moment doen er 150 deelnemers mee aan het evenement. Er is in totaal plek voor zo'n 400 kandidaten, dus Jimmy hoopt dat er nog een aantal bijkomen. "Het goede nieuws is dat onderzoek naar kanker loont. Als we met z'n allen ons inzetten dan weet ik zeker dat het heel snel gaat met de ontwikkelingen van medicijnen. En dat is echt super belangrijk."

Bekijk hier de zware, maar lekkere training: