Inbrekers mishandelen bestuurder na ongeluk in Oostzaan

OOSTZAAN - Drie mannen hebben gisteravond een automobilist mishandeld na een ongeluk op de Verlengde Stellingweg in Oostzaan. Vermoedelijk gaat het om een stel inbrekers.

De aanrijding gebeurde ter hoogte van een hotel. De Audi van de inbrekers botste tegen een andere auto aan die stond te wachten voor de stoplichten. De drie mannen stapten vervolgens uit en vielen de bestuurder aan. Na de mishandeling ging het trio er vandoor in de richting van Amsterdam, maar hun auto lieten ze staan.

Bij onderzoek vond de politie in de berm en in de kofferbak gedumpte spullen om mee in te breken. Agenten hebben nog geprobeerd de mannen op te sporen, maar ze zijn niet meer gevonden.