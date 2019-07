Hilversummer (38) aangehouden voor brute aanval met knuppel op automobilist

HILVERSUM - De politie heeft een verdachte aangehouden voor de zware mishandeling bij een verkeersconflict op de N201 bij Kortenhoef afgelopen april. Het gaat om een 38-jarige man uit Hilversum. Hij zou een 30-jarige man uit Wijdemeren zwaar te hebben toegetakeld met een knuppel.

De politie heeft de verdachte kunnen aanhouden nadat Opsporing Verzocht gisteren aandacht besteedde aan de zaak. De Hilversummer is vanmorgen opgepakt, hij zit vast en wordt nog verhoord.

Het conflict begon nadat de verdachte bij de verkeerslichten op het kruispunt met de Kortenhoefsedijk voorgesorteerd stond om af te slaan, maar onverwachts rechtdoor reed en met zijn auto tegen de auto van het slachtoffer botste. Het slachtoffer stuurde zijn auto een parkeerhaven in om de schade op te nemen, maar nog voordat hij kon uitstappen zag hij hoe de Hilversummer met een knuppel in zijn handen op hem af kwam lopen.

Twintig klappen

Met de knuppel werd eerst de achterruit van het slachtoffer aan diggelen geslagen, daarna moest de Wijdemeerder het zelf ontgelden: de verdachte sloeg hem ongeveer twintig keer met volle kracht tegen zijn hoofd en slaap. Het slachtoffer hield er uiteindelijk een hersenschudding, hoofdwond en enkele kneuzingen aan over. Hij kon aan zijn belager ontkomen toen hij na de klappen zijn auto wist te starten en weg kon rijden. Uit het zicht van zijn belager belde hij de politie.

Onderzoek gaat verder

Het onderzoek naar het verkeersconflict gaat ook na de aanhouding gewoon verder. De politie zoekt getuigen van de zware mishandeling, zegt politiewoordvoerder Martin de Wit:

Vanavond wordt in Bureau NH aandacht besteed aan de zaak.

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NHterug.