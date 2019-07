Slachtoffer van verkeershufter doet verhaal: twintig keer met knuppel geslagen

KORTENHOEF - Een 30-jarige automobilist uit Wijdemeren is begin april in elkaar geslagen met een knuppel na een verkeersruzie in Kortenhoef. Het slachtoffer deelde vanavond zijn verhaal in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Het liep volledig uit de hand op maandagavond 15 april. Het slachtoffer was rond 21.30 uur onderweg naar zijn huis na een familiebezoek in Hilversum. Het reed daarbij over de Vreelandseweg richting de A2. Toen hij bij het kruispunt met de Kortenhoefsedijk voor een verkeerslicht stond te wachten, verscheen er in het voorsorteervak voor afslaand verkeer naast hem een kleine, blauwe auto.

Toen het licht groen werd, trokken beide auto's op. De bestuurder van de kleine, blauwe auto sloeg echter niet af, maar reed tegen de verwachting in rechtdoor en botste daarbij op de auto van het slachtoffer. Na de botsing stuurde de Wijdemeerder zijn auto een parkeerhaven in, om daar de schade op te nemen en te controleren hoe het met de tegenpartij ging.

Aluminium knuppel

Nog voordat hij dat kon doen, sloeg de verdachte zijn ruit in met een aluminium knuppel. Vervolgens begon de man op hem en zijn auto in te slaan. "Het enige wat ik dacht was afweren en niet doodgaan", vertelde het slachtoffer vanavond in Opsporing Verzocht.

De verdachte sloeg hem ongeveer twintig keer met volle kracht tegen zijn hoofd en slaap. Het slachtoffer hield er uiteindelijk een hersenschudding, hoofdwond en enkele kneuzingen aan over. Volgens de politie had het echter veel slechter af kunnen lopen. Zijn auto werd total loss verklaard.

Aangrijpend audiofragment

In het tv-programma werd ook de originele 112-melding ten gehore gebracht. In het aangrijpende audiofragment is te horen dat de 30-jarige man er helemaal doorheen zit. Hij doet geëmotioneerd zijn verhaal aan de meldkamer terwijl hij wacht op een ambulance.

Het slachtoffer is nog steeds ontdaan van het incident. "Hoe komt iemand erbij om zoiets te doen? Hoe komt iemand erbij om überhaupt een knuppel in zijn auto te hebben?" Hij hoopt dat de man snel wordt gevonden. "Ik hoop dat hij zichzelf aangeeft of dat iemand denkt: 'die kerel ken ik'. Niet voor mij, maar voor de volgende."

Signalement

De politie is nog op zoek naar getuigen. De verdachte is ongeveer 1,80 meter lang, lichtgetint en heeft haar tot op z'n schouders. Hij is vermoedelijk tussen de dertig en veertig jaar oud. Hij reed in kleine, blauwe auto, waarvan wordt vermoed dat het om een Citroën Saxo gaat. Door de aanrijding bij het verkeerslicht is de auto aan de linkerachterzijde beschadigd.

Morgen besteedt Bureau NH aandacht aan de zaak.