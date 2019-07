Lege operatiekamers door cao-acties: "Het hart van het ziekenhuis is lam gelegd"

ALKMAAR - Voor Tanneke Goverse uit Medemblik is het een bijzondere dag. De operatieassistente van de Noordwest Ziekenhuisgroep staat in een lege wachtruimte op de OK. "Normaal gesproken staat het hier vol met bedden", vertelt ze aan NH Nieuws. Maar het ziekenhuispersoneel wil een betere cao en daarom worden er zondagsdiensten gedraaid. "Het is een uiterst middel en we doen het niet graag maar het is gewoon nodig."

Want de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel zitten al een tijdje muurvast. Het personeel wil een loonsverhoging van vijf procent en extra toeslagen voor overwerk. Maar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen biedt een loonsverhoging van 3,35 procent. Vorige week werd er nog een publieksvriendelijke actie gehouden met het zingen van een strijdlied. Maar het is volgens Goverse nu tijd voor hardere acties. "Het hart van het ziekenhuis is lamgelegd."

Geen boosheid

In Alkmaar wordt vandaag een zondagsdienst gedraaid. Dat betekent dat de operatiekamers het laboratorium en verschillende afdelingen dicht zijn voor niet-spoedeisende zaken. Voor de afdelingen oncologie en kinderchirurgie is een uitzondering gemaakt. Toch leidt het volgens Goverse niet tot boosheid. "Veel patiënten steunen ons en vinden dat we groot gelijk hebben."

Bij de ingang van het ziekenhuis deelt het personeel flyers uit aan de bezoekers. Alkmaar is het eerste ziekenhuis dat een zondagsdienst draait. Morgen is het Wilhelminaziekenhuis in Assen aan de beurt en op 10 juli het Catharinaziekenhuis in Eindhoven.

Rinske de Wit-Brandsma, voorlichter van de NWZ, hoopt dat de nieuwe cao snel van de grond komt. "We hebben hele betrokken medewerkers en dat zie je ook aan de actiebereidheid. Niemand wil dit graag maar als je er goede afspraken over maakt dan maken we daar graag ruimte voor."