Ziekenhuispersoneel Alkmaar voert actie: "Niet-spoedeisende operaties worden verplaatst"

ALKMAAR - Het personeel van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in Alkmaar voert momenteel actie voor een beter loon. Bij de actie wordt onder meer een lied gezongen op de melodie van 'Is dit alles' van de band Doe Maar.

Volgens NH-verslaggever Tom Jurriaans staan er ongeveer vierhonderd mensen voor het ziekenhuis. Sommigen hebben spandoeken bij zich.

De onderhandelingen tussen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vakbonden over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Daarom voeren meerdere ziekenhuizen in het land vandaag acties.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, liet eerder weten dat het extra zwaar is om in een ziekenhuis te werken vanwege onregelmatigheidsdiensten en personeelstekorten.

Zondagsdiensten

Na de aftrap zal het personeel van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar volgende week op in ieder geval één dag een zogenoemde zondagsdienst draaien. "De medewerkers zullen hun diensten draaien alsof het zondag is. Niet spoedeisende operaties zullen niet doorgaan en we zijn met minder mensen", zei Merlijn eerder.

De veiligheid voor patiënten komt volgens de bestuurder niet in het geding. "We overleggen eerst met de Raad van Bestuur wanneer we die zondagsdiensten precies gaan draaien."

