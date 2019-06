Personeel van Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar gaat actievoeren: "We zijn zo boos"

ALKMAAR - Nu de onderhandelingen tussen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vakbonden over een nieuwe cao zijn vastgelopen, hebben meerdere ziekenhuizen in het land acties aangekondigd. Zo ook de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.

Ruim 450 medewerkers zullen aanstaande maandag hun eisen kracht bij zetten door samen te komen voor het gebouw van de Raad van Bestuur. Volgens Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, is het nu echt menens: "We willen vijf procent meer loon. Ook moeten er goede afspraken gemaakt worden over de balans tussen werk en pauze."

Door onregelmatigheidsdiensten en personeelstekorten is het volgens Merlijn extra zwaar om in een ziekenhuis te werken. "We willen een goede vergoeding voor als je in de nacht moet werken. Er zijn vaak te weinig collega's en dan kan er niet goed geroosterd worden. Je moet te pas en te onpas komen opdraven. Hier moet wel wat tegenover staan. Ook willen we dat pauze's tijdens zo'n dienst doorbetaald worden. Als je in de nacht werkt, eet je vaak even een boterham snel tussendoor. Je zit niet een half uurtje stil. Simpelweg omdat je niet iemand laat wachten", vertelt ze. "Het is onzin dat dat in je eigen tijd moet. We zijn zo boos."

Zondagdiensten

Na de aftrap aanstaande maandag zal het personeel van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar zondagsdiensten draaien. Een actie die volgens Merlijn laat zien dat het menens is. "We kunnen niet staken. Zondagsdiensten zijn dus het ultieme middel voor ons. De medewerkers zullen hun diensten draaien alsof het zondag is. Niet spoedeisende operaties zullen niet doorgaan en we zijn met minder mensen."

De veiligheid voor patiënten komt volgens Merlijn niet in het geding: "We overleggen eerst met de Raad van Bestuur wanneer we die zondagsdiensten precies gaan draaien. Patiënten zullen er wel hinder van ondervinden, maar het is voor de goede zaak. Uiteindelijk is het ook beter voor de patiënten als er personeel zonder te hoge werkdruk aan het bed staat."

Naast de Noordwest Ziekenhuisgroep in Almaar voeren ook het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven actie. "Ik sluit niet uit dat er nog meer zullen volgen", besluit Merlijn.

