Vrolijk doosje vol met drugs gevonden in trein: "Een kind denkt dat het snoep is"

ALKMAAR - Medewerkers van de NS hebben vorige week zondag in de trein een doosje gevonden, met een afbeelding van het bekende kinderduo Buurman en Buurman er op. Inhoud: 95 pillen xtc en zes wikkels cocaïne. Een zeer gevaarlijke combinatie, volgens wijkagent Bas Wijnen. "Een kind denkt dat het snoepjes zijn."

Zondag 23 juni werd het doosje rond 10.45 uur gevonden in een stilstaande trein op het station in Alkmaar. Medewerkers van de NS inspecteerde het blikje, waar normaliter pleisters in horen te zitten. Maar toen de inhoud een flinke lading xtc en coke bleek te zijn, werd de politie er direct bijgehaald.

Wijkagent Bas Wijnen uit zijn woede over het voorval op Twitter. "Als zo'n dealer gepakt wordt, verdient hij extra straf, vind ik. Als een kind dit vindt, denkt het kind dat het snoepjes zijn", schrijft hij.

De kans dat de dealer nog wordt gepakt, is heel klein. Het is onduidelijk uit welke richting de dealer kwam en in welke richting de dealer weer verder is gereisd.