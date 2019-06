Yogasnuivers demonstreren tegen 'hypocriet drugsbeleid': 'Adem in, snuif uit'

AMSTERDAM - 'Yogasnuivers' demonstreerden vanmiddag op de Dam in Amsterdam tegen het beleid van politici en politiechefs, die drugscriminaliteit hopen terug te dringen door gebruikers ter verantwoording te roepen.

De naam 'yogasnuivers' wordt gebruikt voor jonge mensen die de hele week gezond leven en met yoga de stress beheersen, om in het weekeinde een lijntje cocaïne te leggen. Steeds vaker doen politici en bestuurders een moreel appèl op drugsgebruikers. Onder het mom van 'niet snuiven, maar druiven', deelde de ChristenUnie onlangs op de Zuidas druiven uit.

'Cocaïneyogi's'

Ook bij de politie spreken ze steeds vaker de gebruikers aan op hun drugsgebruik. Politiebaas Erik Akerboom zei vorig jaar zelfs dat 'cocaïneyogi’s' ook verantwoordelijk zijn voor drugsmoorden. En ook in Amsterdam uitte voormalig waarnemend burgemeester Van Aartsen kritiek. "Overvallen, liquidaties en handgranaten aan de deur. Hiervan zou je nog kunnen zeggen dat deze dingen helaas gebeuren, maar wat als de lifestyle van de één bijdraagt aan de dood van een ander?"

De yogasnuivers op de Dam voelen zich veroordeeld. Ze willen met hun actie de hypocrisie omtrent drugs aankaarten. 'Natuurlijk is er een verband en heb je een verantwoordelijkheid, maar je hebt ook geen alternatief. Mensen zoeken toch roesmiddelen. Dus waarom hebben we dan een gesprek over het over het bloed aan de handen van gebruikers en niet over het beleid wat daar achter zit', vertelt organisator Machteld Busz.

'Goedkoper dan ooit'

Ze pleiten voor een open dialoog en beter beleid door bijvoorbeeld drugs te legaliseren. Schrijver Steve Rolles uit Engeland pleit al jaren voor legalisering. Hij is betrokken bij de actie en spreekt vanavond in de Roode Bioscoop op het Haarlemmerplein. Volgens hem is het overduidelijk dat een drugsverbod niet werkt. "Er is steeds meer drugs en het wordt door steeds meer mensen gebruikt. Het is makkelijker verkrijgbaar en goedkoper dan ooit tevoren", bepleit hij.





Volgens Rolles zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat gereguleerde legalisering de enige manier is om het internationale drugsprobleem aan te pakken. 'Het geld dat de overheid nu weggooit aan de 'war on drugs' kan je veel beter besteden aan voorlichting.'

Discussie

Toch is er ook een grote groep tegen legalisering met als grootste argument dat het een nadelig effect zou hebben op de gezondheid. Daarnaast zou het nog meer drugstoeristen aantrekken. De demonstranten benadrukken dat zij ook niet de oplossing weten, maar hopen dat door hun actie de discussie veel vaker en opener gevoerd gaat worden.