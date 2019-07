Ervaringsdeskundige Kathelijn: "Niemand verdient het om ver van huis te bevallen"

UITHOORN - Hoewel het probleem in UMC's vergelijkbaar zou zijn met andere jaren, liggen de intensive care-afdelingen voor pasgeboren baby's in ziekenhuizen zo vol dat menig zwangere vrouw moet worden overgeplaatst. En dat is niet altijd een ziekenhuis om de hoek, weet Kathelijn uit Uithoorn uit ervaring.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat een zwangere vrouw niet terecht kon op de zogeheten Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Dijklanderziekenhuis in Hoorn, en daarom naar Gent werd gebracht. In een reactie op dat nieuws lieten kinderartsen en gynaecologen vrijdag in Nieuwsuur weten dat ze zich zorgen maken over de capaciteit van de gespecialiseerde intensive care-afdelingen voor baby's.

Nadat de Uithoornse Kathelijn met zwangerschapsvergiftiging was opgenomen in het ziekenhuis in Amstelveen, bleek al snel dat dat ziekenhuis niet de expertise in huis had om voor een veel te vroeg geboren baby te zorgen.

"Dus toen werd ik doorverwezen naar het VU in Amsterdam, maar op een gegeven moment verslechterde mijn gezondheid zo erg dat ik door moest naar Zwolle omdat er geen plek was op de NICU in Amsterdam."

Stress

Aan begrip en goede zorg geen gebrek, maar een nieuw ziekenhuis betekende voor Kathelijn extra stress: ze moest opnieuw wennen aan een ander ziekenhuis en diagnoses die eerder al waren gesteld, moesten opnieuw worden gesteld.

Moeder en dochter maken het inmiddels goed, al hoopt Kathelijn dat andere aanstaande moeders deze nachtmerrie niet hoeven mee te maken. "Niemand verdient het om ver van huis te bevallen."

'Uitzonderlijk'

Ook de vrouw die niet in Hoorn terecht kon, werd aanvankelijk doorverwezen naar Amsterdam. Toen daar geen ruimte meer bleek, werd ze doorverwezen naar België. De overplaatsing naar Gent is volgens kinderarts Károly Illy 'een uitzonderlijke situatie', al zei hij tegen Nieuwsuur dat de 'hoofden van de NICU's het probleem onderkennen dat hun afdelingen vaak vol zijn."