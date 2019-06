Zwangere vrouw van Hoorn naar Gent overgeplaatst wegens ruimtetekort NICU

HOORN - Wegens ruimtetekort op de verschillende NICU-afdelingen in Nederland moeten zwangere vrouwen steeds vaker uitwijken naar plekken ruim uit de buurt. De speciale afdeling voor pasgeborenen die op de intensive care terecht komen zou vaak vol zijn.

Dat meldt de NOS vandaag na onderzoek van Nieuwsuur. Zij spraken met Marloes Haagmans, verloskundige bij het Dijklander ziekenhuis in Hoorn. Zij gaf aan gisteren een vrouw naar Gent te hebben gestuurd omdat er geen ruimte was in de Neonatale Intensive Care Units (NICU's) dichter in de buurt.

Het gaat vooral om zwangere vrouwen die mogelijk gaan bevallen van baby's die extra zorg nodig hebben. Meestal zijn dit vrouwen die bevallen voor ze 32 weken zwanger zijn.

Zo'n lange ambulancerit, in dit geval eentje van 3.5 uur, is niet ongevaarlijk voor een zwangere vrouw. "Er gaat daarom soms een gynaecoloog mee in de ambulance, wat weer leidt tot onderbezetting in het eigen ziekenhuis", vertelt Haagmans.

Doorstroom

Het probleem ligt volgens Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, niet bij de NICU's zelf, maar bij personeelstekorten op andere afdelingen. "De intensive care-units zijn soms vol omdat een deel van de baby's daar eigenlijk moet worden verplaatst naar een high care- of medium care-couveuseafdeling in andere ziekenhuizen. Maar dat lukt regelmatig niet. Die zijn allemaal vol of kampen met personeelsgebrek. Landelijk is er een tekort aan gespecialiseerde kinderverpleegkundigen."

Geen gevaar

Volgens Illy lopen de patiënten geen gevaar. "Verplaatsing van zwangere vrouwen buiten de regio of naar het buitenland is vervelend, maar leidt niet tot onveilige zorg. Ik zal er alles aan doen om de verplaatsingen tot een minimum te beperken."

Aankomende maandag is er een spoedoverleg over de situatie tussen kinderartsen, gynaecologen en de hoofden van neonatologie- en verlosafdelingen van de tien Nederlandse ziekenhuizen met een NICU.