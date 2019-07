Coalitie Zaanstad verliest meerderheid na wegsturen VVD'ers, ook wethouders stappen op

ZAANSTAD - Door een intern conflict binnen de VVD in Zaanstad heeft de coalitie geen meerderheid meer. De partij heeft besloten Marianne de Boer en Simone van Otterloo uit de fractie te zetten; zij stuurden eind juni een brief waarin ze kritiek uitten op hun eigen partij. De wethouders Gerard Ram en Hans Krieger treden ook af vanwege de ruzie.

De Boer en Van Otterloo schreven in de brief dat de VVD liberaal gedachtegoed had ingeleverd bij de vorming van de coalitie. Daarnaast schreven ze met name over hun eigen wethouder Gerard Ram ontevreden te zijn. Zo viel er te lezen dat Ram geregeld met te veel alcohol op plaats zou nemen achter het stuur. De brief, die is verstuurd op 23 juni, was alleen bestemd voor ogen binnen de VVD-gelederen, maar is uitgelekt.

Ram nam gisteren nog afstand van de beschuldigingen. Hij zei zich er niet in te herkennen. Nu stappen de wethouders op. "De twee wethouders Gerard Ram en Hans Krieger stellen hun zetels ter beschikking [lees: treden af] en zullen de lopende zaken blijven waarnemen tot nadere berichtgeving. Over de ontstane situatie gaan wij in overleg met de coalitiepartijen", aldus de partij gisteravond in een verklaring.

Harrie van der Laan, fractievoorzitter van de oppositiepartij Partij voor Ouderen en Veiligheid, heeft "met verbazing kennisgenomen van de brief van de plaatsvervangend fractievoorzitter van de VVD". Hij vindt dat de wethouders vandaag officieel hun ontslag moeten indienen "en niet door een mededeling van de plaatsvervangend voorzitter".

Op de persoon

De partij noemt de brief van De Boer en Van Otterloo in een raadsbericht "lasterlijk en verwerpelijk" en wijst zelf de twee vrouwen de deur: "Omdat de verschillen van inzicht tussen hen en de meerderheid van de fractie te groot zijn, heeft de fractie besloten om Marianne en Simone geen lid meer te laten zijn van de fractie van VVD Zaanstad", staat er. "De fractie betreurt dat er op deze wijze getwijfeld wordt aan de koers van de partij en dat er op de persoon wordt gespeeld."

Lees ook: Zaanse VVD-wethouder onder vuur na gelekte brief over drankmisbruik

De vrouwen reageren verbijsterd op het nieuws dat ze niet meer welkom zijn bij de partij: "Het ontbreekt aan elke vorm van kritische zelfreflectie en kritische houding jegens gedragingen van de heer Ram die niet in overeenstemming zijn met zoals je van een bestuurder zou mogen verwachten. Wij betreuren dat het bestuur van VVD Zaanstad zich achter dit standpunt schaart", staat in een persbericht.

De twee gaan verder als zelfstandige fractie: "Vooralsnog als VVD Zaanstreek. We zullen de resterende periode constructief oppositie voeren met een rechts liberaal geluid."

De VVD zit met de PvdA, ROSA, D66, CDA en ChristenUnie in de coalitie.