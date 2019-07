Zaanse VVD-wethouder onder vuur na gelekte brief over drankmisbruik

ZAANSTAD - Een ruzie binnen de VVD in Zaanstad is flink uit de hand gelopen, nu een interne brief op straat terecht is gekomen. Twee fractieleden hebben forse kritiek omdat de VVD liberaal gedachtegoed zou hebben ingeleverd bij de vorming van de coalitie.

Daarnaast is er met name veel kritiek op wethouder Gerard Ram, die volgens de brief geregeld met te veel alcohol plaats zou nemen achter het stuur. De wethouder herkent zich niet in de beschuldigingen.

In een brief, die bedoeld was voor het bestuur van de VVD, wijden fractieleden Simone van Otterloo en Marianne de Boer uitgebreid uit over wat er allemaal niet goed gaat binnen de partij. De brief, die is verstuurd op 23 juni, was niet bedoeld voor anderen, maar is tocht uitgelekt.

Wethouder Onderwijs

In de brief staan meerdere voorvallen beschreven, waarbij vooral Gerard Ram, onder meer wethouder Onderwijs, zich niet heeft opgesteld zoals Van Otterloo en De Boer hadden gewild.

Zo zou Ram zijn vorige baan al hebben opgezegd en een huis van 650.000 euro hebben gekocht, voordat duidelijk was dat hij wethouder zou worden. Volgens de twee schrijvers van de brief maakte dat de VVD in de onderhandelingen met andere partijen erg kwetsbaar.

Ram moest de baan namelijk wel krijgen omdat hij anders geen geld zou hebben, suggereren de twee. "Dit heeft ons het vermoeden gegeven dat er daarom maar een zeer matig aantal concrete VVD-punten in het coalitieakkoord zijn gekomen."

Trotse VVD meisjes

Ook is er veel kritiek op het vermeende alcoholgebruik van de wethouder. Uit een Whatsapp-gesprek van december vorig jaar in de appgroep 'Trotse VVD meisjes' zou blijken dat Ram na een avond met de fractie dronken achter het stuur is gaan zitten. "Ik ben 'veilig' thuis", stuurde hij in de groep. "Hoe is het mogelijk?", vroeg VVD-wethouder en loco-burgemeester Krieger daarop. "Jarenlange ervaring", stuurde Ram terug.

Meerdere keren zouden leden van de fractie Ram hebben aangesproken op zijn drinkgedrag, maar hij luisterde er volgens Van Otterloo en De Boer niet naar.

'Tong uit z'n bek'

Over Harry van de Laan (Partij voor Ouderen en Veiligheid) zou de wethouder in beschonken toestand hebben gezegd: "Als hij zijn mond open durft te doen, dan trek ik zijn tong uit zijn bek." Van der Laan heeft inmiddels gereageerd. "Ja wat een bizarre opmerking. Ik heb geen idee waar het over gaat. Ik ben benieuwd."

De fractieleden vragen in het document om een mediationtraject. Ze zeggen daar al eerder om gevraagd te hebben, maar toen werd er geen actie op ondernomen. Ze hopen dat een mediator de "fractie weer tot elkaar kan laten komen om zo de resterende drie jaar gezamenlijk af te maken".

Reactie Ram

Inmiddels heeft Ram bij NH Nieuws gereageerd op de brief. "Hij is geraakt door de beschuldigingen. Niet alleen hij, maar ook de mensen om hem heen", laat zijn woordvoerder weten. Ram herkent zich niet in de verwijten. "Ik werk en blijf werken voor Zaanstad. Dat doe ik nu en dat doe ik al jaren. Ik ga gewoon door met mijn werk als wethouder en heb op deze mooie maandag ook verschillende afspraken in de stad."

Op specifieke voorvallen heeft hij vooralsnog geen reactie gegeven. Een woordvoerder van collega-wethouder Krieger laat weten "dat hij niet weet over welke situatie het gaat".

Wat alle gebeurtenissen betekenen voor de positie van de VVD is nog onduidelijk. De partij zit met de PvdA, ROSA, D66, CDA en ChristenUnie in de coalitie. Het is niet bekendgemaakt of er nog een mediaton-traject gestart gaat worden.