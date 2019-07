Hoorn wil Slag op de Zuiderzee vanaf 2023 jaarlijks herdenken

HOORN - Hoorn wil de Slag op de Zuiderzee vanaf 2023 jaarlijks gaan herdenken. Het is dan namelijk 450 jaar geleden dat de zeeslag plaatsvond. Omdat er nog steeds weinig bekend is, doet Archeologie West-Friesland opnieuw onderzoek.

Bij de Slag op de Zuiderzee in 1573 hebben de Westfriezen een belangrijke rol gespeeld. Ze versloegen destijds heldhaftig de Spaanse vloot en zetten de graaf van Bossu vast in Hoorn. Een doorbraak die voor Hoorn de start van een gouden tijdperk inluidde.

Op zoek naar wrakken

Toch is er nog altijd opvallend weinig bekend over de slag. "Er is nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan en er is ook nog nooit een scheepswrak uit die tijd gevonden. En dat terwijl er toch zeker zo'n tachtig moeten liggen", aldus Michiel Bartels van Archeologie West-Friesland.

Bartels is ervan overtuigd dat het dankzij de nieuwe sonarapparatuur aan boord slechts een kwestie van tijd is voor er vondsten worden gedaan. "De volgende stap hopen we in de winter te maken en dat is met duikers te gaan zoeken."

Onbekende locatie

Met een sonarboot wordt de bodem van het Markermeer in kaart gebracht. Het primaire doel is om de locatie te achterhalen waar de slag heeft plaatsgevonden. "We weten dat de slag tussen Monnickendam en Enkhuizen is geweest. En dat er bij de Nes bij Schellinkhout gevochten moet zijn", legt Bartels uit.

De ultieme vondst zou een Spaans galei zijn, een zeilschip dat door roeiers werd aangedreven. Bartels: "Er is een galei doormidden gevaren door een Hoornse of Enkhuizense schipper. Die zouden we heel graag willen vinden."

In 2023 wil Hoorn de eerste jaarlijkse herdenking houden. De voorbereidingen zijn al in volle gang, maar staan nog in de kinderschoenen. "We willen aftrappen met een expositie bij het Westfries Museum en daar de kunsthistorische en archeologische vondsten tentoonstellen."