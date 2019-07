De Peiling: Koptelefoon op de fiets verbieden?

NOORD-HOLLAND - Vanaf vandaag is het verboden om de mobiele telefoon vast te houden op de fiets. Wie betrapt wordt op bellen of appen, krijgt een boete van 95 euro. Een koptelefoon dragen op de fiets mag nog wel. Wat vind jij daar van?

Appverbod

De politie gaat vanaf vandaag direct bekeuren. Er worden niet eerst waarschuwingen uitgedeeld aan fietsers die de telefoon vast hebben. Afgelopen nacht slingerde de Amsterdamse politie als zes appende fietsers op de bon. Uit onderzoek van Deloitte bleek eind vorig jaar dat 49 procent van de Nederlanders fietst en appt. Onder jongeren tussen 18 en 24 jaar is dit zelfs 75 procent.

Vasthouden verboden

De wet is bekend geworden als 'het appverbod', maar gaat veel verder dan appen. Per 1 juli mag je rijdend op geen enkele manier meer bezig zijn met je mobiele telefoon. In de wet staat dat fietsers tijdens het rijden geen ‘mobiel elektronisch apparaat’ meer mogen vasthouden. Daar vallen dus ook iPods, tablets, laptops en mobiele navigatieapparaten onder.

Lees ook: Telefoonverbod op de fiets gaat vandaag in: "Ouders moeten goede voorbeeld geven

Stoplicht

Alleen als de fietser even stilstaat, bijvoorbeeld bij een stoplicht, mag het de telefoon of een ander elektronisch apparaat worden vastgehouden. Zodra er gereden wordt mag de telefoon niet meer worden aangeraakt. Zelfs snel een ander liedje aanklikken op Spotify is verboden.

Koptelefoon mag nog wel

Muziek luisteren met een koptelefoon mag vooralsnog in Nederland nog wel. Het risico van kijken naar een schermpje op de fiets zou groter zijn dan van luisteren naar muziek. Ben jij het daarmee eens of vind je dat ook koptelefoons op de fiets verboden moeten worden?

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.