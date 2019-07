Telefoonverbod op de fiets gaat vandaag in: "Ouders moeten goede voorbeeld geven"

KORTENHOEF - Appen, bellen of muziek luisteren tijdens het fietsen? Vanaf vandaag mag dat niet meer met je telefoon in de hand. Wie tóch zijn smartphone bedient tijdens een ritje riskeert een boete van 95,- euro. Michaels zoon werd aangereden toen die nét even op zijn telefoon keek. "Dit gaat heel veel ongelukken schelen."

"Dit is een overwinning! Ik ben erg blij dat het telefoonverbod er zo snel is gekomen", zegt Michael Kulkens uit Kortenhoef. Hij verloor in 2015 zijn 13-jarige zoon Tommy-Boy. Hij keek even op zijn telefoon en werd aangereden door een auto.

Lees ook: De Peiling: Koptelefoon op de fiets verbieden?

Sinds die tijd wil Michael met zijn stichting TButterfly zoveel mogelijk kinderen vertellen over de gevaren van telefoongebruik op de fiets. Ditmaal in groep acht op de Nutsschool in Den Haag, waar hij samen met minister Cora van Nieuwenhuizen het telefoonverbod aankondigt. "Deze wet was hard nodig", vertelt de minister. "Het aantal ongevallen met fietsers neemt toe, hier moeten we mee aan de slag."

Lees ook: Appen en navigeren op de fiets vanaf maandag voorbij: politie gaat extra controleren

Ze draagt een spijkerbroek met op de achterzak de tekst: 'Laat je telefoon lekker zitten' en daar is Michael het helemaal mee eens. "Ik wil voorkomen dat nog meer ouders de politie aan de deur krijgen met de vraag: 'Bent u de vader of moeder van...' Dat is het ergste dat je als ouder kunt overkomen."

Spotify-lijst

De klas met kinderen luistert ademloos naar het verhaal van Michael. "Tommy-Boy fietste het bos uit, bekeek zijn Spotify-lijst en zag de auto die kwam aanrijden niet", vertelt Michael. "Heel indrukwekkend," zegt Janou. "Bizar dat je in vijf seconden heel erg gewond kunt zijn door je telefoon."

De kinderen biechten op dat ze zelf ook wel eens op hun telefoon kijken. "Om de tijd te checken", zegt Floris. "Maar dat zal ik nu nooit meer doen." Michael hoopt dat de kinderen ook hun ouders zullen wijzen op de gevaren. "Want die moeten het goede voorbeeld geven."

Hieronder vertelt Michael hoe zijn eigen gedrag vroeger was.



Levenslang

De minister waardeert de inzet van Michael enorm. "Als je zo je kind verliest zoasl Michael, dan heb je levenslang qua verdriet. Ik vind het zeer bewonderingswaardig dat hij dat heeft omgezet voor deze campagne, voor het verbod en voor de bewustwording", zegt Cora van Nieuwenhuizen.

Lees ook: Vader verkeersslachtoffer over appverbod: "Yes Tom! Dit hebben wij samen gedaan"

En worden er vanaf maandag extra politie-agenten ingezet? "Dat niet", zegt de minister. "Maar elke diender op straat kan een boete uitdelen als hij iemand ziet fietsen met de telefoon in de hand."

Michael wil graag dat Tommy-Boy niet alleen herinnerd zal worden als 'die jongen die op z'n telefoon keek op de fiets'. "Hij was zoveel meer dan dat. Gewoon een te gek gave, lieve jongen. Een geweldige zoon en broer", zegt Michael. Bekijk hier hoe we Tommy-Boy nog meer moeten herinneren: