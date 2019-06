Aftellen naar 100 jaar KLM begonnen (zonder nieuwe Boeing)

SCHIPHOL - KLM telt af naar haar honderdste verjaardag. Over precies honderd dagen bestaat de maatschappij precies een eeuw. De oudste luchtvaartmaatschappij van de wereld vierde dat met een hangaar vol collega's, gasten en journalisten uit binnen- en buitenland. Helaas was er toch een heel belangrijke afwezige...

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het zou zo mooi zijn geweest voor KLM: Op de ochtend dat het aftellen naar de honderdste verjaardag ging beginnen, was het de bedoeling dat het eerste exemplaar van de Boeing 787-10 Dreamliner op Schiphol zou landen. Na de touchdown op de landingsbaan, zou de Dreamliner maar liefst vijf minuten stilstaan voor de spottersplaats om vervolgens in de feesthangaar te komen pronken. Het mocht niet zo zijn.

De Boeing staat nog bij de fabriek in Charleston, in het oosten van de Verenigde Staten, in plaats van op Schiphol. Het papierwerk was niet in de orde. KLM is overgegaan op plan B en heeft een kleinere Boeing 787-9, waarvan ze er 13 van heeft, en de oranje Boeing 777-300 in de hangaar gesleept. Op het platform stond de Dakota DC-3 uit 1944 van de Dutch Dakota Association.

Het mocht de pret niet drukken, hoewel KLM-topman Pieter Elbers voor onze camera niet wil herhalen wat hij allemaal uitte toen bleek dat Boeing de nieuwe Dreamliner niet kon meegeven. Samen met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en nakomelingen van de oprichter en van de eerste directeur van KLM drukte hij de knop in die het aftellen naar 7 oktober 2019 is begonnen.

Thuis gebleven

Ook veel buitenlandse luchtvaartjournalisten lieten het feestje niet aan hen voorbij gaan. Een Chinese journalist uit de miljoenenstad Shanghai was er niet treurig om dat de Dreamliner er niet was en is groot fan: "KLM is van de beste maatschappijen in Europa!"

Richard Quest

Ook de beroemde Britse journalist Richard Quest van CNN liet het de pret niet drukken. Hij zou zelfs mee zijn gevlogen van Charleston naar Schiphol en, zoals hij zelf beschreef, rond mogen hangen in de keuken en een kijkje mogen nemen in de cockpit. De Boeing 787-10 bij het feest zou de kerst op taart zijn geweest, zegt Quest tegen NH Nieuws.

Maar veel belangrijker vindt de CNN-anchor dat hij de mogelijkheid heeft om met topman Elbers te praten over het honderdjarig bestaan, de relatie tussen Air France en KLM en hoe hij nu kijkt naar de deelname van de Nederlandse overheid in het bedrijf.

Aankomst morgenochtend

Teleurgestelde spotters die vandaag hoopten een glimp op te vangen van de Boeing 787-10 Dreamliner - met daarop het getal 100 geschilderd-, krijgen morgen de herkansing. Rond 8.30 uur landt het toestel op Schiphol en zal zo'n vijf minuten stilstaan op de Buitenveldertbaan. Recht voor de spottersplaats bij MacDonalds. Daarna wordt de kist zo snel mogelijk in gebruik genomen voor de eerste lijnvlucht naar Kilimanjaro en Dar Es Salaam.