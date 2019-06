KLM-feestje met nieuwe Boeing valt in het water

SCHIPHOL - Een flinke domper voor KLM: morgenochtend zou de eerste Boeing 787-10 Dreamliner op Schiphol landen en daarmee de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan van de maatschappij inluiden. Maar vanwege leveringsproblemen gaat de aankomst niet door en zal het feestje gevierd worden met een ander willekeurig toestel uit de vloot.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM meldt in een persverklaring dat de levering en aankomst van de Boeing 787-10 naar verwachting ergens de komende dagen zal plaatsvinden. Het toestel staat bij de fabriek in het Amerikaanse Charleston, in de staat South Carolina. Volgens KLM is het niet ongebruikelijk dat het leveringsproces van een vliegtuig vanwege complexiteit en administratieve zaken een kleine vertraging oploopt.

CNN

Toch is deze 'kleine vertraging' heel zuur voor KLM. De maatschappij had ruim 300 mensen uit binnen- en buitenland uitgenodigd, waaronder internationale journalisten. Ook nieuwszender CNN zou zijn betrokken bij de aankomst van het toestel, meldt mediapartner Luchtvaartnieuws.nl.

De nieuwe Boeing 787-10, de verlengde versie van KLM's bestaande 787-9 Dreamliner, zou morgenochtend op Schiphol landen, een ererondje taxiën en zo'n vijf minuten stilstaan bij de spottersplaats op de Buitenveldertbaan, zodat fans en vliegtuigspotters de kist uitgebreid konden fotograferen.

Groot gat

Het feest dat het 100-jarig bestaan van KLM moet inluiden, gaat wel door. De genodigden komen bijeen in de hangaar waar de nieuwe Boeing 787-10 had moet komen te staan. Om het grote gat op te vullen, wordt een Boeing 787-9 de hangaar ingesleept en daar omheen feest gevierd.

De Amerikaanse spotter en Twitteraar Cassidy's Vacay heeft foto's gemaakt van het nieuwe toestel met daarop een grote '100'.