Extra alertheid op bosbranden in de provincie met handige foefjes

CASTRICUM - Vanwege de droogte zijn boswachters en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord extra waakzaam voor bosbranden. Nu geldt de hoogste alarmfase 2, die staat voor 'extra alert'. Er staan nu droogtestations in Castricum en als je zelf goed oplet, zie je nummers die je kan doorgeven als je een brandje signaleert.

Boswachter Fred van den Bosch houdt in het duingebied van Castricum alles goed in de gaten. Hij praat met bezoekers en zorgt dat niemand een sigaretje opsteekt of gaat barbecueën. Hij krijgt ook hulp van de Veiligheidsregio. Die heeft verschillende meetstations opgesteld om continu de droogte te kunnen bepalen.



Tekst loopt door onder de video.

Hoe zo'n meetstation eruit ziet, zie je in de reportage!Tekst loopt door onder de video.

Voor de brandweer zijn verschillende waterreservoirs waar uit geput kan worden bij een bosbrand. En in de buurt van woningen en andere gebouwen worden bomen kort gehouden, zodat mogelijk vuur niet gemakkelijk kan overslaan.

bankjes met nummers

Boswachter Fred heeft nog een tip voor iedereen die een beginnende bosbrand wil melden. "Probeer zo goed mogelijk de plek te onthouden. Een straatnaam, een bordje. In dit duingebied zijn bijvoorbeeld alle banken genummerd, Als je dat nummer doorgeeft, dan weten we precies waar het is. Dat maakt het zoeken een stuk eenvoudiger."