Hittewaarschuwing voor automobilisten: neem water en een paraplu (tegen de zon) mee!

NOORD-HOLLAND - Er wordt gewaarschuwd voor de warmte vandaag, ook door de ANWB. De temperatuur tikt op sommige plekken in onze provincie al de 31 graden aan en dat - in combinatie met de drukte - zorgt soms voor gevaarlijke situaties op weg. Neem daarom de nodige maatregelen; drink bijvoorbeeld genoeg water tijdens het rijden.

Het kan nog weleens druk zijn op de weg. In de regio zijn een aantal grote evenementen - zoals de festivals Awakenings en Indian Summer -, er rijden op een aantal plekken geen treinen én er zijn diverse werkzaamheden. De kans is daarom groot dat je in een file terechtkomt, aldus de ANWB. Daarom waarschuwen ze: "Zorg ervoor dat je jezelf en anderen in de auto koel houdt. Neem voldoende water mee."

Een handige hittetip is dat áls je met pech langs de weg komt te staan, een paraplu je goed kan beschermen tegen de zon.

Daarnaast is er een verhoogde kans op bermbranden. Daarom wordt gevraagd of je uit wil kijken met sigarettenpeuken én glas. "Gooi dat niet uit het autoraam", vraagt de ANWB.

Files

Op de weg naar het Zandvoorste strand staat het al even vast. Verder sta je een kwartier in de file op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Op de N247 van Hoorn naar Amsterdam is het ook druk.