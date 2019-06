Wijk aan Zee geniet van traditionele zeepkistenrace: "Allemaal Max Verstappens"

WIJK AAN ZEE - In een heerlijke avondzon werd gisteren de traditionele Zeepkistenrace in Wijk aan Zee verreden. Honderden toeschouwers keken hun ogen uit tijdens de wedstrijd, die dwars door het centrum van de kustplaats werd gehouden.

"Wijk aan Zee is al heel lang met de zeepkistenrace bezig", vertelt een toeschouwer, die opmerkt dat deze wedstrijd een stuk schoner is dan de Formule 1-race die volgend jaar kilometers verderop wordt gehouden. "Alle voertuigen gaan op menselijke kracht vooruit, dus het is de enige echte groene race van Nederland."

Geharst

"We hebben al een deal met onze coureur gesloten", vertelt een jongen enthousiast voor de race. "Als hij de eerste ronde niet haalt, wordt hij geharst en kaalgeschoren."

Lees ook: Creatief trio wint race tegen de klok: zeepkist op tijd klaar voor 'Wijk aan Zee'

Een mannelijk organisatielid durft nog wel een vergelijking met de Formule 1 te maken. "Voor mij zijn het allemaal Max Verstappens. Alleen al de ontwerpen van de karretjes en de moed die er voor nodig is om over de heuvel heen te gaan, dan ben je voor mij een nummer 1."