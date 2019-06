Creatief trio wint race tegen de klok: zeepkist op tijd klaar voor 'Wijk aan Zee'

WIJK AAN ZEE - Het was een race tegen de klok, maar ze hebben het gered. Mike, Fons en Roy van de Broedmachine in Beverwijk, een verzamelplaats voor creatieve geesten, hebben hun zeepkist hoogstwaarschijnlijk op tijd klaar. Op tijd dus om deel te nemen aan de traditionele zeepkistenrace vanavond in Wijk aan Zee.

Door tijdgebrek is het een haastklus geworden, maar het resultaat is er niet minder om. Het is een racemonster dat de drie in hun schaarse vrije vrije tijd in elkaar hebben geknutseld: een mooie, zilverkleure 'kogel' die gemakkelijk de naam 'silver bullet' zou kunnen gaan dragen, maar nog geen naam heeft. "Dat gebeurt pas vanavond, als -ie helemaal af is", zegt Roy.

Head first

Deelnemen is voor hen belangrijk, maar winnen zouden ze toch wel heel leuk vinden. Daarom is hun creatie aerodynamisch en ligt piloot Roy er met zijn hoofd naar voren in: head first.

"Je mag het misschien niet zeggen, want het is eigenlijk niet belangrijk. Maar we gaan voor de winst", zegt Mike terwijl hij met een slijptol aan de gang is. Het zijn de laatste loodjes. Dan moet de piloot kijken of hij erin past. En zowaar, het 'ligt' zelfs comfortabel. "Best te doen", zegt Roy.

Vanavond is hun creatie met al die andere zeepkisten te bewonderen op de strandopgang bij Hotel Sonnevanck in Wijk aan Zee.