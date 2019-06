Gemeente Texel: 'Geef busreizigers een wachtruimte bij station Den Helder'

DEN HELDER - Er moet weer een wachtruimte komen bij het busstation in Den Helder. De gemeente Texel gaat daarvoor in onderhandeling met busmaatschappij Connexxion. Texel wil niet dat reizigers naar het eiland nog langer in weer en wind buiten moeten wachten op de bus naar de veerdienst.

Het lijkt met de zomerse temperaturen niet aan de orde, maar het kan flink spoken op het busstation van Den Helder. "Als trein en bus niet op elkaar aansluiten sta ik ook 's winters drie kwartier te wachten op het busstation. Schuilen bij de NS kan niet, want dan zie ik de bus niet aankomen," vertelt Elias Marseille van GroenLinks Texel aan NH Nieuws.

Comfortabel

De wachtruimte op het busstation van Den Helder is al jaren in gebruik door Connexxion zelf voor kaartverkoop. "We stimuleren dat toeristen met het openbaar vervoer naar Texel komen. Dat is tegenwoordig het hele jaar rond en dan wil je gewoon dat ze comfortabel naar het eiland kunnen," vindt het Texelse VVD-raadslid Nic Ran.

Lees ook: Geen steun voor betere bushokjes station Alkmaar

Ook de VVV op Texel steunt het initiatief voor een wachtruimte in Den Helder voor busreizigers: "Ook wij hopen dat steeds meer toeristen met het openbaar vervoer naar het eiland komen. We krijgen geen klachten, maar het is natuurlijk veel plezieriger voor de reizigers als ze kunnen schuilen."

Busmaatschappij Connexxion was niet bereikbaar voor commentaar.