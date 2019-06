Gemeenten dwingen ambtenaren om lidmaatschap motorclub op te zeggen

CASTRICUM - Meerdere Noord-Hollandse gemeenten dwingen hun ambtenaren om het lidmaatschap van zogenaamde outlaw motorclubs op te zeggen. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Bij vier gemeenten zijn ambtenaren ook daadwerkelijk aangesproken of zelfs ontslagen.

Zo wordt een ambtenaar in de gemeente Castricum in 2015 op het matje geroepen vanwege zijn lidmaatschap van motorclub Red Army. Hij krijgt later een brief op de mat met het dringende verzoek om binnen één week schriftelijk aan te geven dat hij het lidmaatschap opzegt.

De supportclub (zie blauwe blok onderaan) is gelieerd aan de Hells Angels. Uit stukken in ons bezit blijkt dat de ambtenaar een halve maand later in een briefje aan de gemeente schrijft: "Bij deze meld ik dat ik mijn lidmaatschap van Red Army per 1-1-2016 heb opgezegd."

Opvallend, want het lidmaatschap van Red Army is tot op de dag van vandaag niet strafbaar. De gemeente handelde naar eigen zeggen naar de regeling 'Circulaire Ongewenste privécontacten rijksambtenaren'. Daarin wordt alleen niet gesproken over supportclubs.



Castricum ging te ver

"Wat Castricum heeft gedaan, mag officieel niet", reageert Evert Verhulp, professor aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek deed naar het onderwerp. "Aan de andere kant heeft de overheid een probleem als het je taak is om de wet te handhaven. Dan past het niet dat ambtenaren lid zijn van een club die aan de randen van de wet staat."



Castricum is niet de enige gemeente die zo werkt. Aalsmeer, Amsterdam (inclusief Weesp), Purmerend, Amstelveen en Huizen voeren ook actief beleid, zo blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Van die gemeenten hebben er drie ook daadwerkelijk ingegrepen.

Regelmatig onderzoek bij ambtenaar Aalsmeer

In Aalsmeer wordt een ambtenaar periodiek al jaren onderworpen aan een risicoanalyse vanwege zijn lidmaatschap van een motorclub. En in Amsterdam zijn er in de afgelopen jaren drie lidmaatschappen bekend. Eén brandweerman is inmiddels ontslagen, een andere brandweercollega heeft tegen de gemeente gezegd zijn lidmaatschap te hebben beëindigd en met de derde ambtenaar is de gemeente het gesprek aangegaan.

In Purmerend is er met een van de ambtenaren een stevig gesprek gaande over de onwenselijkheid van het lidmaatschap, maar dat is volgens de gemeente 'niet vrijblijvend'.

Toch is het beleid lang niet overal hetzelfde wanneer het gaat over het lidmaatschap van ambtenaren bij motorclubs. Zo heeft Koggenland er niet per se problemen mee. Andere gemeenten zoals Beverwijk, Diemen, Hilversum en Wijdemeren verwijzen naar de algemene gedragscode voor integriteit. De provincie Noord-Holland zegt dat ze niet mag vragen aan ambtenaren wat ze in hun vrije tijd doen.

Met de recente uitspraken van de rechter over het verbieden van motorclubs wordt het volgens Evert Verhulp voor gemeenten wel veel duidelijker. "Wanneer een ambtenaar dan lid is, gaat het over een verboden handeling en dat betekent ontslag."

Maar hoe kom je erachter of een ambtenaar lid is? "Gewoon vragen", zegt Verhulp. "Als je lid bent van een outlaw motorclub moet een ambtenaar wel eerlijk zijn over het lidmaatschap en wat die doet bij de club."



We hebben meerdere motorclubs benaderd, maar geen reactie ontvangen. Elly Klut, woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vertelt dat de verklaring omtrent gedrag (vog) die ambtenaren nodig hebben, niet altijd alles afvangt. "Momenteel is de Rijksoverheid zelf nog bezig met het vormen van beleid. Daarna wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld provincies, waterschappen en gemeenten."

Wat is een outlaw motorclub?

Outlaw motorclubs worden soms ook wel 1%-Motorclubs of kortweg OMG's genoemd. In principe is dit een motorclub die zich niet aan de wet houdt.



Welke clubs zijn verboden?

De clubs zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Onder andere omdat de rechtbank de afgelopen twee jaar Satudarah, Bandidos, Hells Angels en No Surrender heeft verboden. Volgens de rechter zouden zij een gevaar zijn voor de openbare orde en maken veel leden zich schuldig aan criminaliteit of intimidatie.



Wat is een supportclub?

Een supportclub staat achter het gedachtegoed van de outlaw motorclub die zij ondersteunen. Zij verrichten voor de club hand- en spandiensten.