Verdachte steekpartij Albert Cuyp: "Kan me er niets meer van herinneren"

AMSTERDAM - De 46-jarige Taha E. die in maart Martin en Sharon Colmans op de Albert Cuypmarkt neerstak, was ontoerekeningsvatbaar. Dat blijkt uit een psychiatrisch en psychologisch onderzoek naar de waterpijpverkoper.

Volgens zijn advocaat had hij een psychose. Maar vader en zoon Colmans, betwijfelen dat. Ze willen dat onderzocht wordt of E. geradicaliseerd was.

Tijdens de pro-formazitting vandaag werd niet duidelijk welk motief E. gehad zou hebben om op de bewuste dag zijn buurmannen Martin en Sharon te lijf te gaan met een mes. De rechter vroeg het hem zelf. E. zei dat hij zich er niets meer van kon herinneren. 'Om hierin terecht te zijn gekomen is onbegrijpelijk. Op deze leeftijd wil je toch helemaal niet in de gevangenis terechtkomen?'

Ontoerekeningsvatbaar

Het OM, legt E. poging tot doodslag ten laste en daarnaast zware mishandeling van de vrouw van Colmans. Volgens Michael Berndsen, de advocaat van de uit Egypte afkomstige verdachte, leed hij aan psychoses.

"Het is onvoorstelbaar dat hij tot zoiets in staat is, want hij is iemand zonder strafblad die nooit eerder agressief is geweest. Er is onderzoek gedaan door een psycholoog en een psychiater naar zijn toestand en hun conclusie is dat er sprake was van een patroon van psychoses in die periode en dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Dat betekent dat hem geen verwijt kan worden gemaakt van wat er is gebeurd, dat dat echt komt door die ziekte en hij is hiervoor ook in behandeling."



Te makkelijk

Het joodse gezin Colmans vindt het te makkelijk om het alleen op een psychose te gooien. Martin Colmans: "Wij hadden het gevoel dat hij aan het radicaliseren was." Volgens Colmans ging E. regelmatig naar zijn vaderland Egypte en kwam hij daarvan met steeds extremer gedrag terug.



"Elke dag stond hij zes á zeven uur te bidden en keek me kwaad aan en slaat z'n eigen.' Martin en Sharon beschrijven dat gedrag als heel intimiderend. Maar ook collega's van de meubelverkopers waarschuwen het gezin. 'Ze zeiden júllie moeten oppassen, dan denk ik, hier is meer aan de hand. En er zijn ook foto's van."

Radicalisering

"Ik ben hier niet gekomen om problemen te veroorzaken, ik ben hier gekomen om te leven", verklaarde een geëmotioneerde E. aan de rechter. "Ik ben nooit extreem in mijn geloof geweest." Het OM heeft daar inderdaad geen bewijs voor, maar vader en zoon Colmans vinden dat het opvallende gedrag van E. uit de periode voor de steekpartij wel beter onderzocht moet worden.



"Hij stond urenlang voor ons raam te prevelen uit de koran en was onbenaderbaar", zegt Martin. "We hebben verschillende meldingen gedaan bij de wijkagent en marktbeheer en de gemeente. Ook de GGD heeft naar hem gekeken. Die meldingen moeten beter onderzocht worden."

Zijn zoon vult hem aan. "Waarom krijgt hij een psychose en wat is daarvoor de aanleiding? Is hij geradicaliseerd en kreeg hij toen een psychose? Als het een psychose is moet hij daarvoor behandeld worden. En als hij geradicaliseerd is ook. We moeten onze maatschappij tegen dit soort mensen beschermen."

Op 12 september gaat de rechter de zaak inhoudelijk behandelen.