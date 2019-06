Eerder onderzoek naar varen in de 's-Gravelandse Vaart negatief: "Die rapporten schreeuwden doe het niet"

'S-GRAVELAND - Het plan om de 's-Gravelandse Vaart aan te passen om er een recreatieve vaarroute van te maken is niet nieuw. In 2012 is dit al eens onderzocht. "De rapporten die destijds opgemaakt zijn, die schreeuwen eigenlijk 'doe het niet'. Het heeft op zo veel vlakken negatieve consequenties, niet doen", vertelt Richard van Noord die aan de vaart woont.

Nu, zeven jaar later, staat het plan weer terug op de agenda als onderdeel van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. "Gaan we weer het circus opnieuw beleven", zucht bewoner Jan van Leers. De intentie is om van de 's-Gravelandse Vaart een vaarverbinding te maken waardoor boten vanuit het Hilversums Kanaal richting Fort Uitermeer in Weesp kunnen varen. "Om hiermee het gebied op het gebied van recreatie en toerisme aantrekkelijker te maken", vertelt wethouder Jan-Jaap de Kloet.

Bang

De bewoners die aan de vaart wonen zijn bang voor de gevolgen aan hun huis en leefomgeving. Want uit het onderzoek van 2012 kwam naar voren dat er te veel negatieve gevolgen zijn. "De belasting in de recreatievaart door middel van golven is zodanig dat er maatregelen moeten worden getroffen om oevers en funderingen te beschermen. Daarnaast verslechtert de waterkwaliteit door opwerveling van slib en de ontwikkeling van de oeverzones wordt gefrustreerd", zo vertelde Rob van Hattum tijdens de commissievergadering van de gemeente.

De wethouder legt uit dat het een project is dat interessant is en een bijdrage kan leveren aan de uitgangspunten van het Gebiedsakkoord. "Er is nu een nieuw onderzoek gedaan door hetzelfde bureau. Daarbij zijn de funderingen weer bekeken en er wordt nu een analyse gemaakt van 'wat moet je nou doen om daar maatregelen voor te nemen'. En vanwege de financiële component van het Gebiedsakkoord en het geld dat daarbij hoort, komen dat soort maatregelen in beeld." Eerder was het project gewoonweg te duur.

Verwijt

De bewoners verwijten de gemeente dat ze niet zijn betrokken bij het Gebiedsakkoord en dat ze nu pas worden ingelicht. Maar volgens de wethouder begint het inspraakproces nu. "Ook hier speelt het afwegen van belangen: van de omwonenden, maar ook de recreatiesector en van de natuur. Dat wordt nu gewogen in een werkgroep, waar ongeveer dertig bewoners inzitten."

Als voorbeeld geeft de wethouder dat daar ook gesproken wordt over hoe het regime zou moeten zijn van het varen in de vaart. "Je kan afspraken maken over hoe je die sluizen gaat bedienen, wat zijn de tijden, wat voor soort boten mogen er varen op de 's-Gravelandse Vaart. Dat wordt allemaal meegenomen in de gesprekken in de werkgroep.

Maar vooralsnog hebben de bewoners nog geen uitnodiging ontvangen van een werkgroep. "Het loopt allemaal heel erg stroef", besluit Van Noord.