Bewoners verzetten zich tegen varen op Gooise vaart: "Wordt een mini-Amsterdam-Rijnkanaal"

'S-GRAVELAND - Bewoners aan de 's-Gravelandse Vaart zijn boos: een van de plannen in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is het bevaarbaar maken van de vaart. Het bevalt de groep niet dat ze niet zijn betrokken in deze plannen en verzetten zich tegen de vaarverbinding.

De 's-Gravelandse Vaart ligt direct achter de huizen aan het Zuidereinde in 's-Graveland. Op dit moment mag je er niet varen, maar dat gaat veranderen. In het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, een akkoord dat 21 partijen hebben ondertekend om van de plassen in 't Gooi een aantrekkelijk gebied te maken, duikt er een vaarverbinding op in de vaart dat onderdeel wordt van een recreatieve vaarroute.

Problemen met fundering

Dat kan niet, vinden aanwonenden van de vaart. "De vaart is te smal, je krijgt problemen met de funderingen van de huizen, het beschermde dorpsgezicht waar we allemaal in wonen is straks weg en dat allemaal omdat er recreatievaart zou moeten zijn", licht Richard van Noord toe. "Je zou kunnen zeggen dat het wellicht een mini Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een houten of metalen schroeing. Dat kan niet anders."

Hij schrok zich rot toen hij op een informatieavond afgelopen maand hoorde dat de vaarverbinding er zou komen. "Het gebiedsakkoord is eind 2017 getekend en de bewoners zijn uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst in mei, dus dan zijn we twee jaar later. Bewoners zijn nergens bij betrokken en hebben geen informatie gehad. Ik vind het schandalig."

Stichting opgericht

In allerijl hebben een aantal bewoners een stichting opgericht (Stichting Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart), spandoeken gemaakt en proberen ze iedereen te mobiliseren om het plan tegen te houden. "Wij willen het beschermde dorpsgezicht waar iedereen mee te maken heeft behouden. Als je hier een dakkappeltje wilt plaatsen, kan dat niet omdat je in een beschermd dorpsgezicht woont. En dan gaat het teloor omdat hier zo nodig een vaarverbinding moet komen."

NH Nieuws heeft de gemeente om een reactie gevraagd, maar nog geen antwoord ontvangen.