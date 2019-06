Klotsende oksels en gutsende voorhoofden: zaterdag opnieuw bloedheet

NOORD-HOLLAND - Aanstaande zaterdag wordt het opnieuw heel erg warm. De verwachting is dat het lokaal wel 30 graden kan worden en daarmee is het volgens weerman Jan Visser 'duidelijk een stranddag'.

Zo warm als afgelopen dinsdag wordt het aanstaande zaterdag niet. "Toen was het wel 33 graden, dat gaan we niet nog een keer redden. De lucht wordt gewoon niet zo warm", aldus de Visser.

Lees ook: Tóch geen hittegolf: vanaf woensdag niet tropisch, maar lenteachtig

Een warmterecord zit er volgens de NH-weerman dan ook niet in: "In het zuiden van Nederland wordt het nog warmer, maar ook hier zullen geen records vallen. Hiervoor moeten we echt in Frankrijk zijn."

Bibberen na het weekend

Na het weekend zakken de temperaturen flink. "Het wordt dan ongeveer 19 á 20 graden. Een flink stuk koeler dus. Maar dat zijn wel temperaturen die normaal zijn voor deze tijd van het jaar."