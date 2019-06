Tóch geen hittegolf: vanaf woensdag niet tropisch, maar lenteachtig

NOORD-HOLLAND - Vandaag, morgen en dinsdag wordt het met temperaturen van 28 tot 34 graden tropisch warm in Noord-Holland. De hittegolf waarover al ruim een week wordt gerept, gaat echter aan onze neuzen voorbij.

Dat meldt NH Nieuws-weerman Jan Visser. "De piek in Noord-Holland ligt op dinsdag", vertelt Visser. "Dan wordt het plaatselijk 33 à 34 graden, maar op woensdag gaan we in de Bilt terug naar 25 á 26 graden, en in het grootste deel van Noord-Holland naar 22 à 24 graden. Donderdag en vrijdag loopt de temperatuur nog verder terug."

Geen hittegolf in Noord-Holland

Voor een hittegolf moet het minimaal vijf dagen achter elkaar minimaal 25 graden worden, waarvan drie dagen 30 graden of meer. Opvallend genoeg zullen die waardes vanaf woensdag in Limburg nog wel worden bereikt, maar blijft het kwik daar in veel noordelijker gelegen provincies - waaronder Noord-Holland - ver bij achter.

Terwijl het komende vrijdag in het zuidoosten nog makkelijk 35 graden kan worden, blijft de temperatuur in de Kop van Noord-Holland steken op zo'n 21 graden. Zulke verschillen in Nederland zijn volgens Visser 'niet uniek, maar wel uitzonderlijk'. "Dat komt omdat het front dat voor de overgang zorgt, dan precies boven ons land ligt."

Duingebied warmer dan 't Gooi

Liefhebbers van zomerse en tropische temperaturen moeten het er de komende dagen dus goed van nemen. Vooral dinsdag wordt dus extreem warm. "Bij een aflandige wind kan het in de duingebied warmer worden dan in Het Gooi", aldus Visser.

Na de tijdelijke dip, die in onze provincie op woensdag wordt ingeluid, stijgt het kwik volgend weekend ook in Noord-Holland weer naar zomerse waarden.