17-jarige jongen aangehouden voor brandstichting in Amsterdamse school

AMSTERDAM - De politie heeft gisteren een 17-jarige jongen aangehouden die wordt verdacht van brandstichting in een Amsterdamse school. Op 18 juni zou hij de middelbare school aan de Dapperstraat zijn ingelopen, vermoedelijk met flessen brandbare vloeistof. Hij stichtte de brand en vluchtte.

Het gebeurde anderhalve week geleden rond 11 uur bij De Hof in Amsterdam-Oost. Getuigen zouden de brandstichter hebben zien lopen.

Nadat de brand was geblust, werd het schoolgebouw ontruimd en startte de recherche een onderzoek. Dat leidde volgende de politie uiteindelijk naar de verdachte; een Amsterdammer van zeventien.

Eerder vertelden leerlingen van de school aan NH Nieuws onwijs geschrokken te zijn. "Ik dacht aan een terroristische aanslag. Ik hoorde een knal en zag rook", aldus een jongen. "Ik zag een man wegrennen. Hij stond half in brand. Toen ben ik ook maar gaan rennen."

Onrust en angst

"Het incident zorgde voor onrust en angstgevoelens in de school en buurt", aldus de politie. Daarom is voor scholieren en medewerkers van de school direct na de brand slachtofferhulp in geschakeld.



De verdachte wordt verhoord.