Leerlingen enorm geschrokken na brandstichting op school: "Ik dacht aan een aanslag"

AMSTERDAM - De politie roept via Burgernet op uit te kijken naar een man die in verband wordt gebracht met brandstichting op middelbare school De Hof (Havo) in de Dapperstraat. De man is volgens getuigen de school ingelopen en heeft geprobeerd brand te stichten, waar hij waarschijnlijk zelf bij gewond is geraakt.

Scholieren hebben de man zien lopen. "Ik dacht aan een terroristische aanslag. Ik hoorde een knal en zag rook", aldus een jongen. "Ik zag een man wegrennen. Hij stond half in brand. Toen ben ik ook maar gaan rennen."

De brandstichter zou dus gewond zijn geraakt aan zijn gezicht. Dit gebeurde rond 11 uur vanmorgen. Het vuur werd direct geblust door medewerkers van de school. Vervolgens is het pand gecontroleerd door de brandweer. Het gebouw is ontruimd, alle scholieren stonden op straat.

Benzine en vuurwerk

"Onze school is in de fik gestoken door een man. Hij had benzine in onze school gegooid en heeft dat aangestoken met vuurwerk. Toen gingen we allemaal rennen", aldus de geschrokken leerlingen. "Het was een man van rond de vijftig. Hij is ook gewond geraakt, zijn halve gezicht stond in brand." De politie meldt overigens dat de verdachte tussen de 20 en 30 is.

Lees ook: Man loopt middelbare school binnen en sticht brand

"Er is brand onstaan bij het nieuwe trappenhuis, naast de receptiebalie", vertelt directeur Jessica Jensen. "De forensische recherche is bezig met onderzoek wat er precies is gebeurd. Het is waarschijnlijk aangestoken want we hebben geen natuurlijke bron kunnen ontdekken." Het noodplan verliep goed, aldus Jensen. "De kinderen hebben het gebouw gelukkig veilig via het andere trappenhuis kunnen verlaten."

Pasjes

"We zijn allemaal enorm geschrokken", aldus de directeur. "We hebben zelden tot nooit te maken met dit soort incidenten gelukkig. We hebben een heel veilig toegangssysteem met pasjes bij de deur, maar je kunt natuurlijk altijd met een leerling meelopen, net zoals een ouder geen eigen pasje heeft. Dus hoe hij precies naar binnen is gekomen zal onderzoek moeten uitwijzen."

De politie is op zoek naar een donkergetinte man in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. Het is ongeveer 1.65 meter lang en heeft een pokdalig gezicht met mogelijke brandwonden. De man draagt een grijze trui en een rode rugzak. Vermoedelijk is hij weggelopen in de richting van de Linnaeusstraat.

Nadat het pand is ontruimd heeft de brandweer in de school brandbaar materiaal aangetroffen. Voor vandaag zijn alle lessen afgeblazen. De herexamens zijn verplaatst naar het Pieter Nieuwland College.