Bovengemiddeld veel drugs in rioolwater gemeente Beverwijk: wethouder wil maatregelen

BEVERWIJK - Uit een analyse van het rioolwater in Beverwijk, Wijk aan Zee en omstreken blijkt dat er relatief veel cocaïne, cannabis en amfetamine wordt gebruikt. De gemeente maakt zich zorgen en gaat actie ondernemen.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksinstituut KWR en in opdracht van de gemeente, blijkt dat er drie soorten middelen in negatieve zin uitspringen: cannabis, cocaïne en methamfetamine zijn in hoge concentraties in het riool aangetroffen. Deze hoeveelheden zijn relatief hoger dan in zo'n achttien andere onderzochte gemeenten in Nederland.

Nuance

Vooral de concentratie cocaïne valt op: van de onderzochte gemeenten moet Beverwijk alleen Amsterdam voor laten gaan. De gemeente brengt wel een nuance aan, want hoewel de aangetroffen hoeveelheden zorgelijk zijn, zeggen de resultaten niets over de gebruikende populatie. "Zijn het enkelen die zwaar gebruiken, of juist veel mensen die een kleine hoeveelheid gebruiken? Zijn het volwassenen of jeugdigen?", zo staat in het rapport.

Lees ook: Meer inzicht in alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in West-Friesland

Ondanks die nuance reageert verantwoordelijk wethouder Haydar Erol (GroenLinks) verrast op de uitkomst. "Ik ben niet verrast vanwege het feit dat er drugs worden aangetroffen, in heel Nederland wordt nu eenmaal drugs gebruikt", vertelt hij aan NH Nieuws. "Maar ik ben wel wel verrast door de grote hoeveelheden. Dat verbaast me en verontrust me. We gaan zeker maatregelen nemen."

Maatregelen

De gemeente wil onder meer de plekken waar drugs worden verhandeld beter in beeld brengen. Ook gaat ze de resultaten van de analyse bespreken met de GGD en de Brijderstichting voor verslavingszorg en zal het onderzoek naar het rioolwater elke twee jaar opnieuw uitgevoerd worden. "Het is ons dus niet alleen te doen om de resultaten. We gaan er nu echt mee aan de slag", aldus Erol.

Beverwijk heeft het onderzoek vorig jaar al laten uitvoeren, om zo een beter beeld te krijgen van het zogeheten 'middelengebruik'. De onderzoeksresultaten zijn al vijftien maanden bekend. Volgens Erol is er lang gewacht om de resultaten naar buiten te brengen, 'om zo het college er gedegen naar te kunnen laten kijken en een stappenplan te kunnen formuleren'.

'Al jaren grootverbruiker'

Niet iedereen is verbaasd over de resultaten. Volgens voormalig raadslid Co Backer, ook wel 'Het Geweten' van Beverwijk genoemd, is Beverwijk al jaren grootverbruiker van drugs. "Kijk alleen maar naar het aantal coffeeshops dat we hier hebben: 4 op 40.000 inwoners. Daarmee zijn we, na Amsterdam, koploper in Nederland. Ik begrijp niet zo goed waarom het rapport zo lang in een la is blijven liggen, maar nu het er is, moet er wel iets mee gebeuren, zodat Beverwijk weer het stadje wordt waar we zo van houden."