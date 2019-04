Meer inzicht in alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in West-Friesland

WEST-FRIESLAND - Er wordt al tijden gespeculeerd over het toenemend gebruik van alcohol en drugs onder jongeren in West-Friesland. Gemeentes geven meer en meer aan zich zorgen te maken. In Control of Alcohol en Drugs gaat in samenwerking met GGD Hollands Noorden onderzoeken of de speculaties kloppen.

Al in 2017 bleek uit cijfers van de GGD dat 30 procent van de jongeren in de regio weleens harddrugs heeft gebruikt. Volgens de politie en gemeente is dat getal in de laatste twee jaar alleen maar toegenomen. Uit het onderzoek van In Control of Alcohol en Drugs moet blijken of dat inderdaad zo is.

De gemeente Koggenland luidde in maart al de noodklok over het drugsgebruik onder jongeren in de regio. Het verhandelen én gebruiken voltrekt zich steeds meer in de openbaarheid, waardoor er vaker moet worden ingegrepen.

De jongvolwassenenmonitor wordt eens per twee jaar uitgevoerd en ondervraagd jongeren tussen de 16 en 25 jaar over hun gebruik via een anonieme enquête. Deze kan tot en met eind juli worden ingevuld en gaat een cijfermatig beeld schetsen over de daadwerkelijke problematiek.