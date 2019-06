Nieuwslezeres Noraly Beyer: "Ik heb alles in de praktijk geleerd"

AMSTERDAM ZUIDOOST - Noraly Beyer was lerares toen ze bij de Surinaamse televisie iemand zochten om het nieuws te presenteren. Ze aarzelde geen moment en besloot dit met beide handen aan te grijpen. "En dat vond ik zo goed bij mij passen dat ik dat schoolwerk vaarwel heb gezegd. Toen ben ik fulltime naar de televisie gegaan. En heb daar alles in de praktijk geleerd."

Biografie



Naam: Noraly Beyer



Geboren: Willemstad, 20 juli 1946



Beroep: lerares, journaliste, nieuwslezeres



Erelijst: Cosmic Award, 2009

Vanaf de eerste dag dat ze het nieuws mocht presenteren, voelde Beyer zich op haar plek. De decembermoorden in 1982 hadden grote invloed op Noraly Beyer. Ze besloot om naar Nederland te gaan "om even mijn hoofd te spoelen" en is toen gebleven.

Wereldomroep

"Ik ben eerst radio gaan doen bij de Wereldomroep. Vanuit de Wereldomroep ben ik ook bij het Journaal terechtgekomen. Dat heb ik al die jaren samen gedaan. Dus ik had een dubbel baantje."

Beyer begon in 1985 en is daar 23 jaar gebleven. "Dat lijkt heel lang, maar de tijd was zo om. Achteraf bekeken, natuurlijk."

In de loop der tijd heeft ze veel zien veranderen: hoe doe je het? hoe breng je het? welke onderwerpen kies je? Maar het journalistieke werk bleef hetzelfde. De veranderingen waren vooral voor het oog.

Noraly Beyer belandde bij toeval in het journalistieke werk en vond daar haar plek. "Iedereen doet iets waarin hij of zij ooit is gerold, of ooit dacht: 'dat wil ik gaan doen'. Dat doe je of dat blijf je doen, omdat het toch iets van jezelf is. Het is mooi als je dat kan vinden. Ik hoop dat mensen, wat voor werk ze ook doen, daar toch vreugde in vinden."

