Inspectie onderzoekt storing 112, ministerie overweegt andere provider

NOORD-HOLLAND - De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat samen met het Agentschap Telecom en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de telefoonstoring van gisteren bij KPN onderzoeken. Daardoor was onder meer het noodnummer 112 urenlang onbereikbaar.

"Er wordt onder meer gekeken hoe de crisiscommunicatie bij de uitval van 112 is verlopen", aldus een woordvoerder van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het noodsysteem, dat 112 bij storingen in de lucht moet houden, werkte ook niet.

De Tweede Kamer reageerde gisteren geschrokken op de storing en vroeg om opheldering. Behalve 112 waren ook meerdere gemeenten, de kustwacht, veiligheidsregio's, ziekenhuizen en waterschappen uit de lucht. In het vragenuurtje gaf minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag een toelichting aan de Kamerleden.

Het kabinet bekijkt of het een tweede telecombedrijf moet inschakelen om in de toekomst een storing van alarmnummer 112 te kunnen opvangen. Een onderzoek moet uitwijzen of dat nodig is. De oorzaak van de storing is nog niet gevonden. De politie en de andere diensten hebben volgens Grapperhaus het draaiboek voor zulke gevallen vervolgens goed gevolgd.

Nog een provider

Onder andere regeringspartij D66 en oppositiepartij SP dringen erop aan dat het Rijk naast KPN nog een provider in de arm neemt. Grapperhaus sluit dat niet uit, maar wil het onderzoek afwachten. Hij verwacht binnen twee à drie weken een "eerste grondige analyse van KPN wat er is gebeurd".