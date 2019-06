Meer dan 100 brandweervrijwilligers bezetten posten in 't Gooi tijdens 112-storing

NAARDEN - Alle brandweerposten in de regio Gooi en Vechtstreek moesten vandaag bezet worden tijdens de landelijke 112-storing, zodat mensen ernaartoe konden komen voor hulp. Een unieke situatie die de hulpdiensten nog nooit hebben meegemaakt. "Het is super heftig, want nu merk je dus echt hoe afhankelijk je bent van communicatie via de mobiele telefonie", vertelt brandweerwoordvoerder Lennart Koets.

Om 16.15 uur kreeg Lennart Koets de melding van de storing en hij vertelt wat de brandweer dan doet:

Koets zat in de centrale meldkamer in Naarden en daar is tijdens de storing één melding geweest van een voertuigbrand op de snelweg. Ook waren er vijf meldingen voor de ambulancedienst. "Dus in de meldkamer was er geen hectiek", vertelt hij. De hulpdiensten konden onderling nog wel communiceren:

De storing was na 3,5 uur opgelost en langzaam werden de hulpdiensten afgeschaald. Het was een unieke situatie, want dit is eigenlijk nog nooit geoefend. De brandweer oefent wel als de communicatie onderling uitvalt, maar niet dat mensen hen niet meer kunnen bereiken:

De Tweede Kamer heeft al aangegeven opheldering te willen over de grote storing.