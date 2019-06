Vrijwillige brandweer Dirkshorn massaal aanwezig na 112-storing

DIRKSHORN - Om op alles voorbereid te zijn op de 112-storing, zijn de vrijwilligers van de brandweer in Dirkshorn aanwezig op het hoofdkwartier. "Het is onze opdracht om de kazerne te bezetten en wij vangen de mensen op."

Dat vertelt Dennis Roos van de brandweer in Dirkshoorn. "Mocht er een calamiteit voorvallen, dan zijn we op alles voorbereid", voegt hij eraan toe. De extra bezetting geldt voor alle brandweerkazernes in Noord-Holland Noord.

Gelukkig voor de werknemers van de kazerne, deed hun pagersysteem het tijdens de storing wel en konden alle collega's opgepiept worden.

Dennis Roos heeft al heel wat incidenten meegemaakt, maar zoiets groots als dit nog nooit. "Dat alle posten bezet moeten worden en op die manier de burger van dienst kunnen zijn heb ik nog nooit meegemaakt."

