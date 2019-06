Politie geeft alternatief 112-nummer: 088-6628240

NOORD-HOLLAND - Mensen in nood die met spoed politie, brandweer of ambulance nodig hebben kunnen bellen met 088-6628240.

Dit nummer is in leven geroepen omdat noodnummer 112 niet werkt door een telefoonstoring. Ook voor politienummer 0900-8844 is er een alternatief nummer: 088-9659630.

Provider KPN bevestigt dat er een grote storing is. Het is niet duidelijk wat daar precies de oorzaak van is. Naast 112 en de politie zijn ook meerdere gemeenten uit de lucht, evenals het landelijke storingsnummer voor gas en elektriciteit.

